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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفاد تذاكر حفل محمد عبده في مهرجان فبراير الكويت

محمد عبده
محمد عبده

نفذت تذاكر حفل الفنان محمد عبده، المرتقب يوم 4 فبراير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وذلك بعد يومين من طرح الذاكر للجمهور. 

 

أغنية الملامح للفنان محمد عبده

من جهة أخرى، حقق الفنان محمد عبده نصف مليون مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “الملامح”، وذلك بعد طرحها ليلة الأربعاء 19 أكتوبر الجاري عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية الملامح للفنان محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.  

كلمات أغنية الملامح:

الملامح.. 
تسأليني.. 
ليه في صوتي.. 
من أحزانك ملامح
ليه في صمتي.. من سكوتك ملامح

وليه.. أنا وانتي تجمعنا مداين عشق
وليه.. فينا من بعض حزن الملامح

لأن أنتي هو أنا.. وبيننا سر التشابه
لأننا نفهم بعضنا.. وعشقنا يمطر سحابه
يا ملامح اسمي.. من بين الحروف
يا أمنياتي..
وصحوة الحلم المسافر.. 
في حياتي..
وفي ظلام الخوف..

يا ارتعاشات الهدب.. 
وعشق عمره ما انكتب..

كل عمري لك وفيك
وكل غربات التعب


إيه أحبك..

بالكلام اللي بقلبي
بس أنا ماقلت لك

إيه أحبك..
بالشعور وكل حبي 
كثر أنا ما أشتقت لك

في الأغاني.. في الأماني 
في الشعور  وفي الملامح
حتى في نبض الثواني

إيه أحبك..
وأعشقك اسم وملامح

في مسافات الشعور

أعشقك والشوق جامح
وأرسمك في الليل نور 

 

أحدث أعمال محمد عبده 

حقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز. 

 

كلمات أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده 

كثير اشتقت..
كثير احتجت لوجودك..
كثير احتجت..
عدد ما تهت في بُعدك..
كثر ما خفت من بَعدك..
تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت.. 
كثير اشتقت!!!

***

يا آخر ما بقى فيني..
من سنيني..
سألتك عن أمل يقدر 
يجدد حلمي بعيني..         
هواي اللي أعيشه انت
و كل الدنيا عندي انت
و انا ما بين انت وانت
أموت بشوق وأحيا بك 
ونعم تخنقي أنفاسي..

إذا فكرت في غيابك..  
ولأني كثير لك مشتاق..
حضنته وردك الذابل على بابك..
وكثير اشتقت

*****

كنت خايف..  
من مرار الاحتياج وشوق جارف..
والله إني كنت خايف 
وكنت عارف..
إني مشتاق البعيد وما يجي..
والمرار الصعب لما تكون عارف..
أنا الواقف على باب الأماني حاضن طيوفك 

وانا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك
وانا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي
ومحد وياي سواك وعارف انك رحت
ولا أظنك حبيبي جاي..
وكثير اشتقت 

 

محمد عبده يرزق بطفله الحادي عشر

مؤخرا، أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده إنجابه طفلا جديدا، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”، كشف فيها عن اسمه.

وكتب محمد عبده قائلا: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وسلمان الطفل هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولودة أسماها "العنود"، وكانت هي العاشرة بين إخوانها، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

 

أعمال محمد عبده الجديدة

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - آخر شهر مايو الماضي - أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية “مستعجلة” للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

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