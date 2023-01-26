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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. لماذا رفضت شقيقة عبد الحليم حافظ زواجه من سعاد حسني

سعاد حسني - عبد الحليم
سعاد حسني - عبد الحليم حافظ

تحل اليوم الخميس 26 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسني سندريلا السينما المصرية والعربية، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1943، ورحلت عن عالمنا في 21 يونيو عام 2001، عن عمر يناهز الـ 58 عاما. 

في نوفمبر 2020 ، تداولت صورة عقد زواج عرفي لعبد الحليم حافظ وسعاد حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع أسرة العندليب الأسمر للرد بأن تلك الوثيقة مزورة وأن النجمين الراحلين لم يتزوجا.

 

شقيقة سعاد حسني ترد 

وفي المقابل، أكدت جانجاة شقيقة سعاد حسني انها تزوجت من عبد الحليم حافظ بعد قصة حب استمرت لسنوات، مشيرة إلى أنه كان يغير عليها خاصة بسبب فارق العمر بينهما.
 

الناقد محمود معروف يكشف حقيقة زواج سعاد حسني والعندليب 

قال الناقد والكاتب محمود معروف: إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، لم يتزوج أبدًا، لا من سعاد حسني أو غيرها.

وأوضح "معروف" في لقاء خاص مع "صدى البلد" قائلا: إن عبد الحليم حافظ أحب سعاد حسني بالفعل، وكاد أن يتزوجها، لكن شقيقته الحاجة عليا عارضته، ونصحته بأن يتزوج من غيرها لأنها لن تستطيع التفرغ لرعايته في مرضه.

ونفى محمود معروف كل الشائعات التي ترددت حول زواجه من سعاد حسني، ورد على مروجيها بأنه لو كانت أخبارهم صحيحة لحصلت سعاد حسني على ميراثها من العندليب بعد وفاته.

وأكد محمود معروف أن عبد الحليم حافظ أحب فتاة في البداية، تدعى "ديدي الشرقاوي"، لافتًا إلى أنه أحب تلك الفتاة حبا جنونيا، ولكن هذه الفتاة التي أحبها "ديدي الشرقاوي"، أصيبت بفيروس في المخ وتوفيت بعد ذلك، وحزن عليها العندليب حزنًا شديدًا.

 

آراء متضاربة حول زواج سعاد حسني وعبد الحليم حافظ 

قال الدكتور عصام عبد الحميد الطبيب الخاص بالفنانة الراحلة سعاد حسني والذي رافقاها في مشوار علاجها ان السندريلا أخبرته بعلاقتها بعبد العليم حافظ وأنهما بالفعل تزوجا واخفيا هذا الزواج عن وسائل الإعلام.

اما الإعلامي مفيد فوزي أشار الى ان شاهدا على قصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، مشيرًا إلى ان العندليب هو من رفض اعلان الزواج قائلا :" فني أولى".

وشدد مفيد فوزي على ان عبد الحليم كان شديد الغيرة على سعاد حسني ويراقب السيارات التي تقف أمام منزلها، لافتًا الى ان سعاد حسني كانت تذهب لعبد الحليم حافظ في ساعات متأخرة من الليل لكي تطمئن عليه.

قال الفنان سمير صبري إنه لم ير وثيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني ولكن كانت تجمع بينهما قصة حب كبيرة وكان شاهدا على ذلك. 

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