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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل شهر رمضان.. توقعات سارة بشأن أسعار الدواجن

صدى البلد

مع اقتراب شهر رمضان يبدأ الكثير من المواطنين في شراء كميات أكبر من السلع الغذائية، وتحضير الطعام تسهيلاً على انفسهم خلال فترة الصيام، وتخصيص الوقت للعبادة، إلا أن ارتفاع اسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في الفترة الأخيرة وقف عائقًا أمام الكثيرين.

ارتفعت أسعار الدواجن في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة، ما أدى إلى عزوف البعض عن شرائها، وما وما بين الارتفاع والاستقرار تسائل البعض الأخر عن موعد انخفاضها مرة أخرى، خاصة وأن أسعارها شهدت زيادة كبيرة غير مسبوقة، فما توقعات أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؟.

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توقعات أسعار الدواجن في الفترة المقبلة 

بين توقعات بالانخفاض، واخرى بمزيد من الارتفاع في الأسعار، كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، عن موعد انخفاض أسعار الدواجن، موضحًا أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن في الفترة المقبلة بعد الإفراج عن الأعلاف في الموانئ.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن سعر الدواجن البيضاء في المزارع بلغ 56 جنيهًا، وفي الأسواق المحلية 62 جنيهًا، موضحًا أن هيئة السلع التموينية تعرض مناقصة لتوريد الصويا والذرة وهذا ما أدى إلى انخفاض سعرها.

وتابع في مداخلة تليفزيونية أن أسعار الأعلاف من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة، بينما يتراوح طن علف الدواجن ما بين 21 ألف جنيهًا و 22 ألف جنيهًا حسب الجودة واحتساب التكلفة.

أسعار الدواجن اليوم… 

على الرغم من الإفراجات المستمرة في الأعلاف، وتوقعات انخفاض أسعارها في الفترة المقبلة، إلا أن أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مازالت مرتفعة حيث سجلت أسعار.. 

  • الفراخ البلدي 75 جنيهًا للكيلو في الأسواق
  • متوسط أسعار الدواجن الأمهات 50 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 55 جنيهًاا للكيلو
  • متوسط أسعار الدواجن البيضاء 57 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 62 جنيهًا
  • سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو 58 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيهًا

أسعار البيض اليوم في الأسواق 

يتراوح سعر البيض الأحمر في الأسواق ما بين 94 و 95 جنيهًا، بينما يترواح سعر كرتونة البيض البيض ما بين 90 و 92 جنيهًا.

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