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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهذا العمل.. هنادي مهنى تشارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٣

صدى البلد

شوقت الفنانة هنادي مهنى، لأحدث أعمالها المقرر عرضها في شهر رمضان القادم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة من أجواء تصوير أولى الحلقات لمسلسل باسم مؤقت “كشف مستعجل” وعلقت: توكلنا على الله. 

وشاركت هنادي مهنا، مؤخرا، في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

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هنادي مهنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

هنادي مهنا السباق الرمضانى الفنانة هنادي مهني

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