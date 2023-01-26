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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأجواء رومانسية.. رانيا محمود ياسين رفقة زوجها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا ياسين رفقة زوجها بأجواء رومانسية شتوية تجمعهم.

وكانت قد قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إنه من المفارقات في يوم وفاة والدها، الفنان محمود ياسين أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار"،:" والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

 

وأضافت:" محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.

الفنانة رانيا محمود ياسين رانيا محمود ياسين رانيا ياسين

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