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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يعلق على رحيل فيريرا.. شاهد

فيريرا
فيريرا

علق إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، على رحيل المدير الفني فيريرا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر إمام عاشور صورة تجمعه مع فيريرا  عبر خاصية “الستوري”، وعلق قائلا: “شكرا معلمي”.

وتسلم أسامة نبيه، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقاد أسامة نبيه، المدير الفني الجديد للفريق، التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي، المدربين المساعدين، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف، مدير الكرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة غزل المحلة التي أقيمت بالأمس.

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