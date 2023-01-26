استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار على مدار الساعات القليلة الماضية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية بحوالي 1765 جنيها.

أهمية أسعار الذهب

وتمثل أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذا آمنا لكثيرين فى ظل ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم

وبلغت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,006 شراء 2,017

عيار 22 بيع 1,839 شراء 1,849

عيار 21 بيع 1,755 شراء 1,765

عيار 18 بيع 1,504 شراء 1,513

عيار 14 بيع 1,170 شراء 1,177

عيار 12 بيع 1,003 شراء 1,009

الاونصة بيع 62,378 شراء 62,733

الجنيه الذهب بيع 14,040 شراء 14,120

الكيلو بيع 2,005,714 شراء 2,017,143

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمية تراجعت أسعار الذهب حيث انخفضت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي من تعاملات اليوم الخميس في حدود 5 دولارات بتراجع بلغت نسبته 0.25% نزولا إلى مستويات قرب الـ 1940 دولار للاوقية.

وفي المقابل تحوم العقود الآجلة للمعدن الأصفر قرب مستويات أمس الأربعاء وإن جاءت التداولات تميل نحو الهبوط الهامشي، ويتداول الذهب قرب مستويات 1942 دولار للأوقية.

وذات الأمر يحدث مع مؤشر الدولار الذي يترقب بيانات البطالة والناتج المحلي، حيث يحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 9 أشهر ويتداول أدنى مستويات مستويات 102 نقطة.

وفي المقابل ارتفع عائد السندات طفيفًا، ليرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في حدود 0.008 نقطة إلى مستويات 3.455% خلال تعاملات اليوم الخميس.

فيما سجلت أسعار الذهب أمس الأربعاء ارتفاعا للجلسة الخامسة على التولي بعدما تراجعت في وقت سابق من التعاملات بفعل عمليات جني الأرباح، ومع ترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توجّه مسار تشديد السياسة الفيدرالية.

حيث ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.4%، ما يعادل 7.20 دولارًا، ليصل إلى 1942.60 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى تسوية منذ أبريل 2022.

ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2%، ليسجّل 1940.92 دولارًا للأوقية، في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة نحو 0.3% إلى 101.637 نقطة.