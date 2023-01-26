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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب حالة من الاستقرار على مدار الساعات القليلة الماضية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية بحوالي 1765 جنيها.

أهمية أسعار الذهب

وتمثل  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج ليس ذلك وفقط بل وأيضا للراغبين فى الإستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذا آمنا لكثيرين فى ظل ارتباط الذهب بالاقتصاد العالمي.

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أهم أخبار توك شو .. موعد رحيل صلاح عن ليفربول بول .. وبشري سارة للمشترين الذهب .. وتصدير جلود الحمير لسبب عجيب

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متوسط سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس26-1-2023

أسعار الذهب اليوم

وبلغت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,006 شراء 2,017
عيار 22 بيع 1,839 شراء 1,849
عيار 21 بيع 1,755 شراء 1,765
عيار 18 بيع 1,504 شراء 1,513
عيار 14 بيع 1,170 شراء 1,177
عيار 12 بيع 1,003 شراء 1,009
الاونصة بيع 62,378 شراء 62,733
الجنيه الذهب بيع 14,040 شراء 14,120
الكيلو بيع 2,005,714 شراء 2,017,143

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمية تراجعت أسعار الذهب حيث انخفضت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي من تعاملات اليوم الخميس في حدود 5 دولارات بتراجع بلغت نسبته 0.25% نزولا إلى مستويات قرب الـ 1940 دولار للاوقية.

وفي المقابل تحوم العقود الآجلة للمعدن الأصفر قرب مستويات أمس الأربعاء وإن جاءت التداولات تميل نحو الهبوط الهامشي، ويتداول الذهب قرب مستويات 1942 دولار للأوقية.

وذات الأمر يحدث مع مؤشر الدولار الذي يترقب بيانات البطالة والناتج المحلي، حيث يحوم بالقرب من أدنى مستوياته في 9 أشهر ويتداول أدنى مستويات مستويات 102 نقطة.

وفي المقابل ارتفع عائد السندات طفيفًا، ليرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في حدود 0.008 نقطة إلى مستويات 3.455% خلال تعاملات اليوم الخميس.

فيما سجلت أسعار الذهب أمس الأربعاء ارتفاعا للجلسة الخامسة على التولي بعدما تراجعت في وقت سابق من التعاملات بفعل عمليات جني الأرباح، ومع ترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد توجّه مسار تشديد السياسة الفيدرالية.

حيث ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.4%، ما يعادل 7.20 دولارًا، ليصل إلى 1942.60 دولارًا للأوقية، مسجلًا أعلى تسوية منذ أبريل 2022.

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الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

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أسعار مناسبة للمستهلكين | خبر سار من شعبة الذهب للمشترين .. فيديو

ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2%، ليسجّل 1940.92 دولارًا للأوقية، في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة نحو 0.3% إلى 101.637 نقطة.

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