4 فبراير .. جمعية محبي فريد الأطرش تحيي ذكرى وفاة «ماجدة»

تحيى جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، بالتعاون مع مكتبة القاهرة الذكرى الثالثة لرحيل الفنانة الكبيرة "ماجدة"، وذلك فى الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 4 فبراير المقبل، بمقر المكتبة بالزمالك.

وتشهد الاحتفال الفنانة "غادة نافع" ابنة الفنانة ماجدة والفنان إيهاب نافع، وتتحدث عن أهم المحطات الفنية فى حياة الفنانة ماجدة، وما يعيش فى ذاكرتها من مواقف وأحداث مع والدتها .

بحضور الفنان سيف عبد الرحمن، المخرج مصطفي الدمرداش، الفنانة آمال رمزي، المخرجة دينا وصفي، وكوكبة كبيرة من النقاد والمثقفين وأعضاء جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش ورجال الصحافة والإعلام .

ويتحدث الفنان عادل السيد، عن أهم المواقف الفنية التي جمعت ببن الفنانة ماجدة والموسيقار فريد الأطرش، كما يتضمن برنامج الاحتفال باقة من الفقرات الغنائية يقدمها المطربون "أسرار الجمال، أسامة حسن، محمد وحيد، وليد رشدى، سهر السيد"، بمصاحبة عازف الأورج الفنان محمود فرج، ويلقى الشاعر محمد عبد المنعم أحدث قصائده .

يذكر أن الفنانة ماجدة قدمت أكثر من 70 فيلما خلال مشوارها الفني، منهم : " المراهقات، أين عمرى، جميلة الجزائرية، العمر لحظة، النداهة، أنف وثلاث عيون، ونسيت أنى أمرأة، حواء على الطريق، هجرة الرسول"، وشاركت مع فريد الأطرش فى فيلم "لحن الخلود" وفيلم "من أجل حبي" .