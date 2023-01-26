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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن في حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى عجوز مسن مصرعه بمنطقة كوبري الرباط بمدينة المحلة في محافظة الغربية، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" مع  توك توك، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى المحلة العام.

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كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل ومركبة توك توك، بمنطقة كوبري الرباط بمدينة المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الحادث، وتبين مصرع مسن في العقد السادس من العمر، بعد تصادم موتوسيكل كان يستقله مع مركبة توك توك بمنطقة كوبري الرباط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام.

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وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، واستخراج تصريح الدفن.

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