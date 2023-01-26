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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السبت .. معسكر مغلق لبعثة الأولمبياد المصري استعدادًا لألعاب برلين 2023

صدى البلد

تدخل يوم السبت القادم بعثة الأولمبياد الخاص المصري في معسكر مغلق بأحد الفنادق بمنطقة زهراء مدينة نصر ضمن الاستعدادات للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر أقامتها بمدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 12 حتى 26 يونية المقبل.

صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة المصرية أن الهدف من ذلك المعسكر هو المعايشة الفعلية الكاملة للاعبين المرشحين مع الأجهزة الفنية والادارية والتأكد من صحة وسلامة اللاعبين من خلال ملاحظة سلوكياتهم ومتابعة حالتهم الصحية والرياضية من أجل الوقوف علي قوام منتخبات الأولمبياد الخاص المصري الخمسة عشر ضمن البعثة المصرية الرسمية والتي ستسفر عنها فترة المعايشة خلال المعسكر التجريبي المذكور ، كما سيشهد المعسكر عدداً من الاجتماعات مع المديرين الفنيين والمدربين للمنتخبات لاطلاعهم علي الخريطة الزمنية للبعثة.

وكان اطمأن الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري علي كافة الاستعدادات من رئيس البعثة المصرية ومدي الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية والفنية وتوفير كل سبل والإمكانات المتاحة من أجل راحة اللاعبين المشاركين في المعسكر  .

 مصر تشارك في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر أقامتها في مدينة برلين الألمانية العام الجاري 2023م ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و 37 مدرب ومدربة بالإضافة إلي رئيس للوفد ونائبأ له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالاضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 170 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع وأهتمام أكثر من 500.000  فرد  من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم .

الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص هاني محمود رئيس البعثة المصرية مصر

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