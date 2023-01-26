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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيفا ينقذ كهربا.. مفاجأة بشأن الدولار.. وإغلاق كلي لعاصمة أسيوية بسبب فيروس غامض.. أبرز أخبار التوك شو

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

البراءة تقترب لـ محمود كهربا.. مفاجأة جديدة قبل كأس العالم لجماهير الأهلي

 

تشهد الفترة الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد الأزمة مع نادي الزمالك، وقرار الفيفا بالوقف، الذى انتهت مدته فى 11 يناير الحالي.

وقد شارك محمود كهربا بالكأس مع فريق النادي الأهلي، ضد سموحة، ولعب فى الدوري بالقمة ضد فريق نادي الزمالك، واستطاع كهرباء فى تحقيق هدف فى مباراة القمة.

الفيفا ينقذ محمود كهربا


وأكد الإعلامي شريف جمعة، أن الفيفا ينقذ محمود كهربا، و هناك براءة قريبة لـ اللاعب، بعد الأزمة فى الفترة الأخيرة.

 

عمولات وإحالة للنيابة.. بازوكا يفجر مفاجأة بشأن النادي الإسماعيلي| فيديو


 

أكد الكابتن سيد عبد الرازق بازوكا لاعب الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي صاحب فضل كبير عليه، قائلا: "ده بيجري فى دمي"، وأن تلك الحالة التى يمر بها النادي تعتبر الأصعب على مر التاريخ.

وأضاف لاعب الإسماعيلي السابق، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن تلك الحالة الصعبة مرت بالإسماعيلي مرة واحدة من قبل عندما ذهب لاعبي الفريق للقناة وهبط الفريق.

وأوضح أنه يحذر من هبوط النادي هذا العام بعد النتائج غير المقبولة، وأن ما يحدث فى الإسماعيلي يتطلب المحاسبة والتحقيق فى النيابة.

 

أمر بإغلاق كلي لهذه العاصمة الأسيوية بسبب فيروس غامض


 


عرضت قناة العربية، لقطة بعنوان :" تفشي مرض تنفسي غامض .. وفرض الإغلاق فى عاصمة كوريا الشمالية".

وجاء عبر القناة أن هناك أمر بإغلاق كلي بعاصمة كوريا الشمالية، بسبب هذا الفيروس الغامض.

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

 

علق الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي، على سؤال " هل احتفال محمود كهربا مع جماهير الأهلي .. و قيامه بتوجيه بعض الكلمات الخارجة، ستجعله يواجه عقوبة  جنائية بسبب "السب والقصف الذى كان فى الفيديو تجاه الزمالك"".


إقالة أم استقالة.. تفاصيل جديدة بشأن مارك كلاتنبرج بعد التصريحات الخطيرة


 

أكد الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، أنه حتى هذه اللحظة لا يعلن أحد أن ما قام به مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، هى إقالة أم استقالة.


يجب ألا يتكرر.. ترمب يعود لفيسبوك وإنستجرام ويعلق: لا ينبغي حظر الرؤساء|فيديو


 

عرضت فضائية العربية تقريراً  بعنوان..ترمب يعود لفيسبوك و إنستغرام

وفقاً للتقرير، فإن "ميتا" تعلن أنها ستعيد تفعييل حسابي "إنستغرام" و "فيسبوك" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، و ذلك بعد تعليق دام عامين إثر أحداث "الكابيتول"،  وذلك بعد أيام أيضاً من إعلان إيلون ماسك.

ترمب: أكد أن ما حدث معه "خطأ يجب ألا يتكرر لأي رئيس

وأفاد التقرير، أن  عودة حساب ترمب لـ"تويتر"، و ذلك تزامناً مع إعلان ترمب قراره الترشح لولاية رئاسية أخرى، و قالت "ميتا" إنه يحق للجمهور سماع ما يقوله السياسيون، لمساعدتهم بإتخاذ خيارات مستنيرة في صندوق الأقتراع.

 

40 ألف دولار .. مفاجأة بشأن راتب كلاتنبرج ونائبه المصري


 

كشف الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، مفاجأة عن مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق باتحاد الكرة، قائلا :" هو مجاش عشان يمشي أصلا".

وأضاف المحاضر التحكيمي، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن اتحاد الكرة يقول أن هناك تعاقد مع مدرب جديد، معلقًا :" هى الخزينة ممتلئة دولارات عشان نتعاقد بـ 40 ألف دولار فى الشهر".

وأشار إلى أن هناك مساعد أجنبي لـ مارك كلاتنبرج، وهو جاك و الجميع لا يعلم هل متواجد، أم استقال هو الآخر.

 

 

أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الخميس 26- 1- 2023

 

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الخميس 26- 1-2022، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.

 

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