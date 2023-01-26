عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرق المصحف في الشارع بموافقة الحكومة.. أول مصري يتحرك لمقاضاة السويد| خاص

حرق المصحف لـ AFP
حرق المصحف لـ AFP - والمحامي احمد حسن العطار

حرق المصحف الشريف في السويد، كان سببا في غضب الكثير في عدد من دول العالم خاصة الإسلامية منها، مع تحرك العديد من المسلمين بشكل فردي للتنديد بهذا الحادث الذي تم بموافقة الحكومة السويدية.

مصري يقاضي حارق المصحف بالسويد

أعرب الكثير من المصريين عن غضبهم لحرق المصحف في شوارع السويد، ومن بينهم أول محامي مصري يتخذ قرارا بمقاضاة السويد والمسئول عن حرق المصحف.

txt

نجيب جبرائيل: حرق المصحف الشريف في السويد وهولندا جريمة ويجب عدم السكوت

txt

بعد أحداث حرق المصحف.. بكري منفعلا: لا يمكن أن نترك ديننا مستباحا

وقال المحامي المصري أحمد حسن العطار عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أنه بالإشارة إلى التصرف غير المسئول والمنافي لكل القيم الإنسانية بـ "حرق المصحف الشريف"، فإنه يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على المستوى الدولي بالتعاو مع شركائها حول العالم لضمان محاسبة صاحب لتصرف المسئ غير المسئول.

 AFP / TT News Agency / Fredrik Persson

وتابع في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يدين هذا التصرف الأحمق المنافي لكافة الاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

خطة مقاضاة حارق المصحف

وكشف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيسعى من خلال مؤسسة العطار الدولية للمحاماة لمخاطبة كافة المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان والاحتجاج لديها بشأن هذا التصرف غير المسئول وكذا تصرف دولة السويد في حمايته.

وعن الخطوات التي سيتبعها فإن التحرك الأول سيكون إرسال بيانا بشكل رسمي إلى سفارة السويد في مصر، وبالتوازي اتخاذ إجراء قانوني هناك.

وأضاف لـ "صدى البلد": "لا ننتظر توقيع عقوبة بدنية على راسموس بالودان، لكن على الأقل الهدف تحقيق أمرين، الأول إيصال الرسالة بشكل قانوني بجانب الرأي العام العالمي وأننا جميعا ننبذ هذه الأفعال التي لا تليق بما يزعمه دول التطور والتقدم من حرية التعبير عن الرأي".

أما الهدف الثاني، فهو تكاتف رجال القانون وإظهار الدعم المتطلب لمثل هذه القضايا الحساسة والتى تمس أقدس ما يؤمن به المسلمون، حتى لو كانت العقوبة مادية".

المحامي أحمد حسن العطار 

احترام الحقوق والحريات

واستكمل أنه لا يجوز لدول تسمح لنفسها بأن تلقن دول العالم دروسا عن احترام الحقوق والحريات أن تسمح بانتهاك حقوق وحريات ما يزيد عن مليار إنسان بحماية من يسيئ إلى أقدس ما يعتقدون فيه وكلام الله.

بالإضافة إلى أنه على حد وصفه فإن صناعة الإرهاب تعد وليدة جهود متضافرة للمتطرفين الدينيين اللادينيين، وأن الإرهاب لا يتمثل فقط في الاعتداء باسم الدين على حرية الآخرين، بل يتمثل كذلك في التعدي باسم اللادين على حرية الآخرين في التطرف.

دنماركي يحرق المصحف في السويد

يرجع هذا الحادث قبل أيام، حين سمحت الشرطة في السويد لزعيم حزب يميني بـ حرق نسخة من القرآن في شارع العاصمة ستوكهولم.

txt

أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

txt

حرق المصحف الشريف.. استفزازات أوروبية لمشاعر المسلمين وانتفاضة عربية للرد على السويد

وقام المتطرف الدنماركي السويدي “راسموس بالودان” الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك، بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية.

وقالت الشرطة في السويد إنها ستسمح لزعيم حزب سياسي يميني متشدد بحرق نسخة من القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، ويأتي الخلاف الدبلوماسي الجديد في الوقت الذي تنتظر فيه ستوكهولم موافقة أنقرة على الانضمام إلى الناتو.

حرق المصحف الشريف حرق المصحف بالسويد مصري يقاضي حارق المصحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

تحذير عاجل.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس يستقبل رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة بمقر إقامته في نيودلهي

بعد اقتحام جنين .. قرار فلسطيني عاجل ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي

صاحب مطعم يكشف سر خطير فى الحلويات الرخيصة.. يسبب السرطان والقلب

بعد وفاة ابنه وإلغاء حفلاته.. مفاجأة بشأن اعتزال جورج وسوف.. فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

حرق المصحف في الشارع بموافقة الحكومة.. أول مصري يتحرك لمقاضاة السويد| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة ولا في الخيال.. كلب يطلق النار على صاحبه السائق ويقتله بأمريكا

جربت المسكنات والألم مبيروحش.. إليك السبب والعلاج

علامات بودرة البلاط .. شاهد الفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي

فيديو يحبس الأنفاس.. صيدلي مصري ينقذ طفلا من الموت في ثوان| شاهد

فيديو

زراعة اللحمة بجد مش هزار .. حل غير تقليدي لمواجهة غلاء الأسعار

بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت اللبنانية عبير الصغير بشاب مصري ؟ “فيديوجراف”

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ