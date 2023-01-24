أردوغان يصفع السويد بعد واقعة حرق نسخة المصحف الشريف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الاثنين ، إن السويد يجب ألا تتوقع دعم تركيا لعضويتها في حلف شمال الأطلسي؛ بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم نهاية الأسبوع، تضمن حرق نسخة من القرآن.

أدت الاحتجاجات في ستوكهولم، يوم السبت، ضد تركيا وضد محاولة السويد للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تصعيد التوترات مع تركيا ، التي تحتاج السويد إلى دعمها للانضمام إلى التحالف العسكري.

وقال أردوغان في كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء 'أولئك الذين يسمحون بمثل هذا التجديف أمام سفارتنا لم يعد بإمكانهم توقع دعمنا لعضويتهم في الناتو'.

وقال 'إذا كنت تحب أعضاء التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام كثيرا وتحميهم ، فننصحك بالسعي للحصول على دعمهم لأمن بلادك'.

وامتنع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن التعليق على الفور على تصريحات أردوغان ، وقال لرويترز في بيان مكتوب إنه يريد أن يفهم بالضبط ما قيل.

واضاف 'لكن السويد ستحترم الاتفاقية القائمة بين السويد وفنلندا وتركيا بشأن عضويتنا في الناتو'.

تقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، لكن يتعين على جميع الدول الأعضاء الثلاثين الموافقة على عروضها.

وقالت أنقرة في وقت سابق إن السويد على وجه الخصوص يجب أن تتخذ أولا موقفا أكثر وضوحا ضد ما تعتبره إرهابيين ، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والجماعة التي تحملها مسؤولية محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن فنلندا والسويد مستعدان للانضمام إلى التحالف ، لكنه رفض التعليق على ما إذا كانت واشنطن تعتقد أن تصريحات أردوغان تعني إغلاقًا نهائيًا للباب أمامهما.

وقال برايس: 'في النهاية ، هذا قرار وإجماع سيتعين على فنلندا والسويد التوصل إليه مع تركيا'.

وقال برايس للصحفيين إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين عمل غير محترم للغاية ، مضيفًا أن الولايات المتحدة تدرك أن أولئك الذين قد يكونون وراء ما حدث في السويد ربما يحاولون عمدًا إضعاف الوحدة عبر المحيط الأطلسي وبين حلفاء واشنطن الأوروبيين. .

وقال برايس: 'لدينا قول مأثور في هذا البلد - شيء ما يمكن أن يكون قانونيًا ولكنه فظيع. أعتقد في هذه الحالة ، أن ما رأيناه في سياق السويد يندرج ضمن هذه الفئة'.

تم حرق القرآن من قبل راسموس بالودان ، زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنماركي. ونظم بالودان ، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضًا ، عددًا من المظاهرات في الماضي حيث أحرق القرآن.

ونددت عدة دول عربية من بينها السعودية والأردن والكويت بالحدث. وكانت تركيا قد استدعت بالفعل السفير السويدي وألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الدفاع السويدي لأنقرة.