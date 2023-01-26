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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات عراقية جزائرية لتعزيز التعاون وتفعيل لجان الصداقة

صدى البلد

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين، وتنسيق التعاون على المستويات كافة.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الخميس- أن الحلبوسي، التقى برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، على هامش مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الجزائر، حيث أكد الحلبوسي، ضرورة السعي إلى توحيد الرؤى، والمواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جهته، قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، التهنئة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمناسبة تكليفه رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، مؤكدا دعم المواقف المشتركة، خاصة القضية الفلسطينية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البرلمانين، مؤكدا أهمية مكانة العراق العربية والإسلامية.

رئيس مجلس النواب العراقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الجزائر القضية الفلسطينية العراق

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