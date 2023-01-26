من بيلاروس .. قوات جديدة لـ الجيش الروسي تستعد لدخول أوكرانيا

تستخدم القوات الروسية بيلاروس كميدان لتدريب القوات التي تلتزم بقتالها في أوكرانيا، وفقًا لمسؤولي دفاع بريطانيين.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها اليومي، إن فرقة الحرس الثاني الروسية للبنادق الآلية قد انتهت على الأرجح من التدريب الذي بدأ في الخريف في بيلاروس، التي يعد رئيسها ألكسندر لوكاشينكو حليفًا وثيقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في التحديث يوم الخميس أن معظم القوات أعيدت إلى روسيا "قبل إعادة تكليفها بالعمليات في أوكرانيا بشكل شبه مؤكد".

وتعد الفرقة الثانية من طراز جزءًا من جيش دبابات الحرس الأول وتكبدت خسائر فادحة في المراحل الأولى من الحرب، التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وقالت مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية إنه تم نشر بعض عناصر الفرقة في منطقة لوجانسك.