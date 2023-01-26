عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من بيلاروس .. قوات جديدة لـ الجيش الروسي تستعد لدخول أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

تستخدم القوات الروسية بيلاروس كميدان لتدريب القوات التي تلتزم بقتالها في أوكرانيا، وفقًا لمسؤولي دفاع بريطانيين.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها اليومي، إن فرقة الحرس الثاني الروسية للبنادق الآلية قد انتهت على الأرجح من التدريب الذي بدأ في الخريف في بيلاروس، التي يعد رئيسها ألكسندر لوكاشينكو حليفًا وثيقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في التحديث يوم الخميس أن معظم القوات أعيدت إلى روسيا "قبل إعادة تكليفها بالعمليات في أوكرانيا بشكل شبه مؤكد".

بسبب أرمينيا.. تحذير عاجل من روسيا لـ الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي يرفض التفاوض مع روسيا.. ويصف بوتين بـ“لا أحد”

وتعد الفرقة الثانية من طراز جزءًا من جيش دبابات الحرس الأول وتكبدت خسائر فادحة في المراحل الأولى من الحرب، التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وقالت مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية إنه تم نشر بعض عناصر الفرقة في منطقة لوجانسك.

روسيا القوات الروسية فلاديمير بوتين بوتين أوكرانيا بيلاروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

بسبب مرتضي منصور..إعلامي شهير يهاجم اتحاد الكرة

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

موضوعات متعلقة

خلال جولة رسمية بأوروبا.. فضيحة مدوية تطال نجل رئيس وزراء اليابان

بسبب أرمينيا.. تحذير عاجل من روسيا لـ الاتحاد الأوروبي

ذكري غزو أوكرانيا.. بايدن يستعد للقيام بجولة في أوروبا

قرار عاجل من أمريكا بإعلان مجموعة فاجنر الروسية منظمة إجرامية

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن خسائر فادحة جراء الضربات الصاروخية الروسية

بيان البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة يثير جدلا واسعا.. ماذا يحدث؟

"جسم غامض" يثير الذعر في العراق.. وأمريكا تفتح تحقيق عاجل

بيان عاجل من بوتين بشأن "جرائم النازية"

ترشيحاتنا

البابا فرنسيس: نعيش حربا عالمية ثالثة

مصطفى بكري: زيادة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل 12 مليار دولار.. فيديو

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

من بيلاروس .. قوات جديدة لـ الجيش الروسي تستعد لدخول أوكرانيا

بتهمة ازدراء الدين المسيحي والإسلامي.. مبروك عطية يواجه الحبس 5 سنوات

الحسيني قارئاً وجمعة خطيبا.. مسجد الشرطة يستقبل الجمعة الأولى من شهر رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس سنانه.. شاب يستبدل شعره بسلاسل دهب في الجمجمة | شاهد

تنورة ومزمار.. عروض لفرق استعراضية مختلفة بـ معرض الكتاب

فساتين مقلوبة وملابس غريبة.. عرض أزياء يثير السخرية على السوشيال ميديا| شاهد

مكتوب أورجينال.. 6 صور تكشف الفرق بين النسكافيه الأصلي والمضروب

فيديو

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

هياكل وجثامين حمير .. صحراء الفيوم تروي مأساة | فيديو

زوجته استنجدت بيه .. قصة سباك مات دفاعا عن شرفه في القليوبية

49 تميمة .. فك لغز مومياء الصبي الذهبي بعد قرن من اكتشافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ