غلق سوق كامل من أجلها..ماذا تفعل منى زكى بدمياط ؟

حالة من الجدل والغضب انتابت الدمايطه بسبب قيام الأجهزة الامنية والقائمين على مسلسل “ تحت الوصاية “ بطوله منى زكى ، بغلق شارع تجارى رئيسي يسمى شارع الشرباصي بوسط مدينه دمياط، ومنع المواطنين من دخول الشارع وقت تواجد منى زكى لتصوير أحد المشاهد بشارع الشارباصي داخل محل "عسوله" لالعاب الأطفال، حيث يجسد المشهد قيام منى زكى بإصطحاب أطفالها لشراء لعب وأيضا التصوير داخل أحد محال البقالة لشراء بعض الاطعمة في أحد المحلات، يدعى بقالة دمياط الجديدة بمنطقة الكورنيش بدمياط.

غضب من تواجد منى زكى بشوارع دمياط



يذكر أن شارع الشرباصى بدمياط من أهم الشوارع التجاريه ويزدح بالمواطنين يوميا والباعه بطول الشارع وتم منع الاهالى طوال اليوم من دخول الشارع .

وكان قد شهد منطقة كورنيش النيل بناحية سوق السمك بدمياط تجمع الأهل وتواجد أمني مكثف بطول منطقه الكورنيش من أجل تصوير مشاهد منى ذكى وباقي فريق العمل ، بمنطقه كورنيش النيل، بعد أن تواجد عدد كبير من المواطنين في محيط لوكيشن التصوير ، للتصوير مع طاقم العمل ومشاهدة التصوير

عزبه البرج تستقبل فريق الوصايه

كانت قد توجهت الفنانة منى زكى وفريق عمل مسلسل “تحت الوصاية” إلى مدينة عزبة البرج في دمياط منذ مايقرب من شهر لاقامه برأس البر، لتصوير مشاهدها بالمسلسل داخل إحدى ورش صناعة وبناء السفن الشهيرة بعزبة البرج.

وأثناء تصوير أحد المشاهد ، تواجد العديد من أهالى عزبه البرج من الصيادين في مكان التصوير للتصوير مع فريق العمل وعلى رأسه منى زكى.

وتشهد مدينة عزبة البرج، كواليس تصوير مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم.

الصيادين والسيلفي مع طاقم المسلسل

وتدور أحداث المسلسل فى إطار مجتمعي لمناقشة عدة ملفات وتسليط الدور على حياة الصيادين وأيضا صناع السفن داخل مدينة عزبة البرج.

وعلى صعيد آخر، استقبلت منطقة الطابية بعزبة البرج ديكورات المسلسل والذي يستقبل أبطال العمل وقام الصيادين وعدد من اهالى العزبة بالتواجد في لوكيشن التصوير لتصوير السيلفي مع طاقم العمل.

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