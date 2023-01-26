مفاجأة.. اعتقال مسئول أوكراني رفيع تجسس لصالح روسيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن المحققين احتجزوا مسؤولا أمنيا أوكرانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا في إطار جهود كييف للتخلص من الجواسيس وسط الحرب مع موسكو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال مكتب التحقيقات الحكومي، إن “المسؤول، وهو مقدم في جهاز الأمن الأوكراني الذي انضم إلى العملية، كشف عن مواقع نقاط التفتيش العسكرية وغيرها من المعلومات السرية".

ويزعم أنه أرسل البيانات إلى الروس عبر البريد الإلكتروني وتطبيق المراسلة.

وأضاف مكتب التحقيقات الحكومي، أن عملية التفتيش عثرت على هواتف محمولة وبطاقات “SIM” روسية ونقود وأدلة أخرى تثبت “روابط طويلة الأمد” مع الدولة الروسية وهياكل إنفاذ القانون.

وقال رئيس إدارة أمن الدولة، فاسيل ماليوك، في بيان منفصل: “اليوم تعمل الخدمة كفريق واحد وتبذل قصارى جهدها من أجل فوز أوكرانيا”.