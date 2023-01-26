مصطفى بكري: الرئيس السيسي قادر على العبور بسفينة الوطن لبر الأمان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، إن ثورة 25 يناير تم خطفها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية سعت لإسقاط الدولة وليس لمصالحها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة تواجه العديد من التحديات في الفترات الحالية، مؤكدا أن البعض يحاول استغلال التحديات لضرب استقرار الدولة.

قادر على العبور بسفينة الوطن

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسى انحاز للشعب المصري وحمل روحه على كتفه بعد 3 يوليو، ولدي ثقة بانه قادر على العبور بسفينة الوطن لبر الأمان.