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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة.. احرص عليه بعد صلاة العصر

صدى البلد

أفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة .. أجمع العلماء أن يوم الجمعة فيه ساعة استجابة اخفاها الله عز وجل عن عباده حتى يجتهدوا في الدعاء والذكر طوال اليوم الذي يوم عيد للمسلمين ، وأفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة ، يمكن ان تردده في أي وقت ويفضل ان يكون بعد صلاة الفجر او قبل غروب شمس يوم الجمعة بساعة على الأقل ، خاصة وان بعض العلماء قالوا أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة غالبا مابين العصر والمغرب ، وأفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة لم يرد به نص ثابت ، فلك ان تدعو بما تشاء . وأفضل دعاء للأب المتوفي يوم الجمعة إذا كان للأب أو الأم فهو أعظم فقد قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينقطع عمله إلا من ثلاث ذكر من بينها ولدُ صالحُ يدعو له .

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة 

•اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل. 
•رحيله ترك بي فراغًا لن يملئه احد اللهم ارحم من عز علي فراقه يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين. 
•اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين. 
•اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.
•رحم الله ميت أمات جزءا من الحياة في عيني من بعده اللهم ارحم أبي ولا تطفئ نور قبره. 
•اللهم أطعم أمي وأبي من الجنة واسقهما من الجنة وأرهما مكانهما من الجنة وقل لهما ادخلوا من أي باب تشاؤون برحمتك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ أبدل ابي دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وادخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.
•اللهمّ اجز ابي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
•اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته. 
•اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

دعاء يوم الجمعة مكتوب 

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

اللهمّ إنا نسالك في يوم الجمعة ادعية مُستجابة وذنوب تغفر وحاجَات تقضى، اللهمّ أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جُمعة طَيبة تَطيب بِها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.

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