أشرف عبد الباقي يطالب بتفعيل دور المسرح وتسهيل التصوير في الأماكن السياحية

طالب الفنان أشرف عبد الباقي، بتفعيل دور المسرح، متسائلاً عن سبب توقف أنشطة المسرح، مؤكدا أهمية الفن كقوى ناعمة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر، وذلك في إطار فعاليات الحوار الوطني التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني .

وشدد الفنان أشرف عبد الباقي، على أهمية تسهيل التصوير في الأماكن السياحية مثل الأهرامات والمناطق السياحية، موضحا أن دولا أخري تستقطب من يهتم بتصوير الأماكن السياحية لديها بما يحقق مصلحتها.

وأكد عبد الباقي، على أهمية الفن الذي يظهر الأماكن السياحية والثقافية التي تدر دخل وعائد للدولة المصرية.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطن، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎