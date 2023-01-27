أخبار الفن| عقد قران إيساف .. مفاجأة للجمهور من أبطال فيلم المطاريد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :



أخرهم موضوع عائلي.. دراما الأوف سيزون تحقق نجاح ساحق

استطاعت المسلسلات الأوف سيزون التي تعرض خارج السباق الرمضاني من تحقيق نجاح كبير جداً على مدار الفترة الماضية، وكان أخرهم مسلسل موضوع عائلي، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:

مصطفى كامل يقود قطار الحفلات لصالح صندوق النقابة

أصدر الفنان مصطفى كامل، بياناً جديداً ليقود قطار الحفلات لصالح صندوق النقابة.

عمر كمال وشيماء مغربي يطرحان أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

يستعد المطرب عمر كمال لطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب بمشاركة المطربة شيماء مغربي، والتى سبق وقدم معها أغنية بعنوان"إنتى قلبي وربنا.



إيساف يحتفل بـ بعقد قرانه وسط أصدقائه | صور

يحتفل الآن المطرب إيساف بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني بمسجد مدينتي وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.



تعديل موعدها.. العسيلي فى القرية العالمية 29 يناير

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الموعد الجديد لحفل محمود العسيلي فى القرية العالمية بدبي.

