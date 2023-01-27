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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب مواصفات سامسونج جالاكسي A54 5G

Samsung Galaxy A54
Samsung Galaxy A54 5G

 

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق هاتف ذكي جديد يحمل اسم  Galaxy A54 5G خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ينتمي لفئة الأجهزة المتوسطة المدى ذات الأسعار المعقولة نسبيا، وبالفعل تم تسريب شكل وتصميم الجهاز الذي لأول وهلة تظنه هاتف premium من الهواتف غالية الثمن.

وفقا لتقرير موقع gizmochina، ظهر جهاز  سامسونج Galaxy A54 5G في قاعدة بيانات شهادات هيئة الاتصالات الفيدرالية أو ما يمسى الـ FCC. تحتوي القائمة على الجهاز المميز ويحمل رقم كودي للطراز SM-A546E. ومن خلال بيانات الشهادة الرسمية نحصل على المواصفات الأساسية للهاتف المنتظر الذي كان من المفترض أن يتم إطلاقه لأول مرة في يناير الحالي ولم يحجث ذلك، بل قدمت الشركة لهاتف سامسونج جالاكسي A14.

Samsung Galaxy A54 5G

مواصفات Samsung Galaxy A54 5G

بطارية هاتف سامسونج جالاكسي A54 5G تحمل رقم الموديل EB-BA546BY ، وتأتي بسعة  4905 مللي أمبير في الساعة وقدرة على الشحن السريع بقوة 25 وات. من المحتمل أن يتم الترويج له على على أنه بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. يحتوي محول الشحن على رقم طراز EP-TA800 وخرج أقصى للطاقة 25 وات. وهو يدعم مخرجات 15 واط (5 فولت / 3 أمبير) و 25 واط (9 فولت / 2.77 أمبير) من خلال بروتوكول USB-PD. يدعم الشاحن أيضًا بروتوكول شحن PPS بخرج طاقة يصل إلى 25 وات.

سوف يدعم هاتف ساسمونج الجديد  Samsung Galaxy A54 5G اتصال  Bluetooth LE و WLAN a / b / g / n / ac / ax و NFC من حيث الاتصال، مع واي فاي 6.

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تم اكتشاف وجود موديل Samsung Galaxy A54 5G على قاعدة بيانات Geekbench المعيارية ، والتي من خلالها نستطيع معرفة مزيد من تفاصيل الجهاز منها ذاكرة الوصول العشوائي سعة 6 جيجابايت رام مع معالج وحدة مركزية من  Exynos 1380 وهي الشرائح التي تنتجها شركة سامسونج نفسها، مع شاشة حجمها 6.6 بوصة تقدم جودة Full HD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، تم أيضًا تسريب إعداد الكاميرات ، وكشف أن هاتف Galaxy A54 5G سيحتوي على وحدة كاميرا بمستشعرات ثلاثية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

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