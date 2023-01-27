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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

30.2 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط..

مؤشر البورصة المصرية عند أعلى مستوى منذ 2018

صدى البلد

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها ليسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستوى منذ منتصف عام 2018، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب. وعلى الرغم من اقتصار تداولات الأسبوع الماضي على 4 جلسات فقط، لكن الأسهم المدرجة ربحت أكثر من 30 مليار جنيه.

 

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.87% رابحاً نحو 30.2 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 1052 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى مستوى 1082.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي، وهو أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.

 

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.51% مضيفاً نحو 726 نقطة بعدما قفز من مستوى 16065 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى مستوى 16791 نقطة في إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي.

 

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، نحو 12.8 مليار جنيه بكمية تداول 2.52 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية، مقابل قيمة تداول خلال الأسبوع الماضي بلغت 17 مليار جنيه بكمية تداول بلغت نحو 3.78 مليار ورقة مالية منفذة على 425 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال جلسات الأسبوع، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 84.3% من إجمالي التعاملات، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على 6.6%، واستحوذ المستثمرون العرب على نحو 9.1%.

وسجل المتعاملون الأجانب صافي شراء بقيمة 173.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 474.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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