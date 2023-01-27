الإحصاء يستعرض العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن في جناحه بمعرض الكتاب

يستعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، وكذا بعض المعلومات العامة عن البلدين في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال مدة انعقاد المعرض، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.



وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 669 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 654 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 225 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25%، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 894 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 834 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022.



1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 142 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 50 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 38مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 34 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 33 مليون دولار.



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2022

1. أسمدة بقيمة 129 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 17 مليون دولار.

3. ألمنيوم بقيمة 12 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 10 ملايين دولار.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8%.



وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130.3%.



وسجل عدد سكان مصر 104.4 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022.



وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.