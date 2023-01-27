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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح مسجد الدهار الكبير بالغردقة اليوم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد الدهار الكبير بالغردقة بعد الانتهاء من عملية إعادة إنشائه على مساحة 2700 م2، بحضور عدد من قيادات الأوقاف ومدير أوقاف البحر الأحمر، بمناسبة ذكرى احتفالات العيد القومي للمحافظة تزامنًا مع الذكرى الـ53 لمعركة شدوان. 

 

افتتاح مسجد الدهار الكبير 

وأشار «حنفي»، إلى أن منطقة مسجد الدهار الكبير بالغردقة، شهدت تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة في ضوء المظهر الجمالي لمدينة الغردقة السياحية، مؤكدًا أنّ المسجد من أقدم جوامع المدينة، وتم هدمه وإعادة إنشائه على الطراز المعماري الفريد ليشبه مسجد الميناء الكبير، مشيرًا إلى المتابعة الدورية للأعمال الإنشائية للتأكد من مراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة المقررة. 

المسجد يسع 3 آلاف مصلي

وأوضح المهندس سعد الخريشي رئيس مجلس إدارة المسجد، أنه أُنشئ على مساحة 2700 م2، ويسع حوالي 3 آلاف مصلي، ويتكون من دور أرضي يحتوي على قاعة للصلاة «صحن المسجد» ويسع أكثر من 2500 مصلي؛ ودور مصلى للسيدات ويتسع لـ350 فردًا.

 

وأضاف «الخريشي» أنّ المسجد يضم 4 مآذن بمسطح 5 أمتار مربعة لكل مئذنة بارتفاع 45 مترًا، وقبة رئيسية فوق صحن المسجد بالإضافة إلى قباب على مداخل المسجد، كما يحتوي على دورات مياه عمومية للمسجد وملحق بها مكان الوضوء ودار للمناسبات بملحقاتها من دورات مياه بإجمالي مسطح 1470 م2.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة الغردقة قيادات الاوقاف البحر الاحمر اليوم الجمعة يوم الجمعة

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