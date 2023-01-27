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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مفتوح.. نانسي عجرم تثير الجدل| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم

أثارت الفنانة نانسي عجرم، جدلاً حولها بارتداء فستانا مفتوحا من الأعلى في أحدث كليباتها الغنائية التي طرحتها منذ ساعات عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب” بعنوان “بدي حدا حبو”.

وكانت نانسي عجرم، قد شاركت متابعيها صورة جديدة من حفل توزيع جوائز joy awards، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

نانسي عجرم تطرح كليب أغنية بدي حدا حبو.. فيديو

شاهد.. نانسي عجرم تنشر صورة برفقة الكينج محمد منير

وظهرت نانسي عجرم عبر خاصية “الاستوري”، برفقه الكينج الفنان محمد منير، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع الصورة.

يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.

تفاصيل حفل نانسي عجرم وماجد المهندس في الكويت
ويستعد النجمان نانسي عجرم وماجد المهندس لإحياء حفل غنائي، في مهرجان فبراير بالكويت يوم 10 فبراير المقبل، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

نانسي عجرم
وطرحت النجمة نانسى عجرم، أغنيتها الجديدة "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

كانت آخر أعمال نانسى عجرم، أغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

 

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Screenshot 2023-01-27 121608
Screenshot 2023-01-27 121546
Screenshot 2023-01-27 121546
نانسي نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم بدي حدا حبوا Joy joy awards

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