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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 أشخاص.. أمن القاهرة تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار بالمخدرة

احد المتهمين
احد المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- عدد من الطلقات النارية- ميزان حساس- عدد 3 هواتف محمول).

وضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كميه من مخدرى "الحشيش، البودر"- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس- دراجة نارية).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.

امن القاهرة مديرية امن القاهرة الحشيش المواد المخدرة قسم شرطة السلام

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