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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بـ قرار عقد لجنة مُشتركة لمُكافحة الإرهاب بين مصر والهند

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

رحب النائب عمرو عكاشة ، بالاتفاق المصرى والهندى على عقد اللجنة المُشتركة حول مُكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين مجلسي الأمن في الدولتين. 

 

وأشار عكاشة فى بيان له ، إلى أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، مشيرا الى ترحيبه بعقد الاجتماع الأول لـ "مجموعة العمل المُشتركة حول تربية الحيوانات والألبان ومصايد الأسماك" – التي تم تأسيسها حديثًا – في 25 أكتوبر 2022.

 

وكما أشاد عضو الشيوخ بتأكيد  الزعيمان عزمهما المُشترك على تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية وبذل جهود مُتضافرة لمُكافحة الإرهاب والأيديولوجيات التي تحض على العنف والتطرف، لافتا إلى  ان الزعيمين شددا على الحاجة إلى نهج شامل لمُكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، على أن يشتمل – من بين أمور أخرى – على منع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل المراكز الدينية لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية.

 

كما اشار عضو مجلس الشيوخ ، الى أهمية اتفاق الدولتين على الحاجة إلى عقد اللجنة المُشتركة حول مُكافحة الإرهاب على نحو مُنتظم لتبادل المعلومات وأفضل المُمارسات، وكذا تعزيز التفاعُل بين مجلسي الأمن القومي في الدولتين.

 

كما اكد  عكاشة ،ان هذه الاتفاقيات، هي جزء من ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الهندية نيودلهى،  تلبيةً لدعوة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، لمشاركة الرئيس كضيف شرف في احتفالها بـ "يوم الجمهورية . 

عمرو عكاشة م كافحة الإرهاب عبد الفتاح السيسي

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