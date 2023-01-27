محافظ أسيوط: رفع وإزالة المخلفات والقمامة خلال حملات للنظافة في 6 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.

ولفت إلى العمل على تطوير منظومة النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة، مشيراً إلى استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بصفة دورية ومستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم بمراكز وقرى المحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم شن حملات للنظافة نفذتها الوحدات المحلية الغنايم والبداري وابوتيج وديروط وساحل سليم وصدفا لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق كـ (وابور النور والنادي الرياضي وجرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوة وبجوار المقابر ومحطة القطار والوحدة المحلية للمركز و...) وغيرها فضلاً عن صيانة عدد من كشافات الإضاءة وأعمدة الإنارة ببعض القرى بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية وبمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ (سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات.

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