محافظ أسيوط: إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون مشيراً إلى ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 8 حالات إزالات فورية لحالات بناءًا على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء سواء كانت (فك شدة خشبية ، سملات ، أعمدة خرسانية) حيث تم تنفيذ إزالة تعديات على أراض زراعية ومخالفة بناء وفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بمركز ابوتيج بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات وقواعد الدور الأرضي بمركز صدفا وفك شدة خشبية للدور الثاني علوي بمركز الفتح خلال حملات برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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