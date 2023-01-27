عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون مشيراً إلى ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

محافظ أسيوط يوجه بعلاج 3 أطفال يعانون من ضمور في المخ والعضلات

محافظ أسيوط يناقش توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 8 حالات إزالات فورية لحالات بناءًا على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء سواء كانت (فك شدة خشبية ، سملات ، أعمدة خرسانية) حيث تم تنفيذ إزالة تعديات على أراض زراعية ومخالفة بناء وفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بمركز ابوتيج بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات وقواعد الدور الأرضي بمركز صدفا وفك شدة خشبية للدور الثاني علوي بمركز الفتح خلال حملات برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

IMG-20230127-WA0026
IMG-20230127-WA0026
IMG-20230127-WA0027
IMG-20230127-WA0027
IMG-20230127-WA0029
IMG-20230127-WA0029
IMG-20230127-WA0031
IMG-20230127-WA0031
IMG-20230127-WA0028
IMG-20230127-WA0028
IMG-20230127-WA0030
IMG-20230127-WA0030
IMG-20230127-WA0032
IMG-20230127-WA0032
IMG-20230127-WA0033
IMG-20230127-WA0033
IMG-20230127-WA0035
IMG-20230127-WA0035
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حملات إزالة تعديات إزالة تعديات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا للزمالك ..أزمة صحية للخطيب.. كواليس مفاوضات الزمالك مع موسيماني

5 علامات بكيس النسكافيه المغشوش ببودرة البلاط

اتظلمت..منى فاروق تكشف لأول مرة مفاجأة صادمة عن أزمة فيديوهاتها

الدولار هينزل 5 جنيهات خلال هذا التوقيت.. ومفاجأة في سعره اليوم بالبنوك

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

رد ناري من مرتضى منصور على هجوم حسين لبيب

تعليق أسامة نبيه عن عودة فيريرا لنادي الزمالك.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "الثقافة" بمناسبة عيد الشرطة الـ 71

محافظ أسيوط يلتقي وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية التكتلات الاقتصادية

ترشيحاتنا

الكيمياء غدارة.. نساء يبحثن عن الشهرة والمال بعرض أجسادهن على السوشيال ميديا

شاهد لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان

الرئيس السيسي يجتمع بكبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال في أذربيجان

إيران تخلي سفارتها في أذربيجان.. تفاصيل

الصوت الأخير لراديو BBC بالعربي.. كيف استرجع المصريون ذكرياتهم معه؟

بحضور مفتى الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرثومة المعدة.. الأعراض وطرق العلاج والوقاية

تجنبهم فورا.. 4 أبراج ترى الزواج هروبا من المسؤلية المالية

قبل ما تشرب.. شاهد الفرق بين النسكافية المغشوش والأصلي بعد التحضير

أكل فاسد وأسماك محرمة دوليا.. صاحبة مطعم تكشف تفاصيل مرعبة

فيديو

كشف موهبته الغنائية بالدوم.. لن تصدقوا من هو حفيد الفنان محمود شكوكو

ظاهرة غريبة في طقس اليوم.. تحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار.. فيديو

مش هتشتروه تانى.. تعرف على أضرار ناجتس الدجاج.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ