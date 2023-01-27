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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توجيهات ونصائح.. تفاصيل جلسة أسامة نبيه مع أحمد فتوح في تدريب الزمالك

صدى البلد

منح  أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة  لـ أحمد فتوح الظهير الأيسر على هامش المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد أسامة نبيه جلسة مع "فتوح" عقب انتهاء التقسيمة الفنية، تم خلالها الحديث مع اللاعب في بعض الأمور الخططية الخاصة بجانب منحه  بعض النصائح والتعليمات استعدادا للفترة المقبلة.

 وقام اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية إضافية وفقا لقرار أسامة نبيه المدير الفني لتجهيزة بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أسامة نبيه مديرا فنيا للزمالك 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك  برئاسة المستشار مرتضى منصور عن قراره  المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني  للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا  المدير الفني ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفي نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول بالإضافة إلى حسين ياسر وأحمد عبدالمقصود  كمدربين مساعدين، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفني لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيري للفريق والجهاز الفني الجديد.

أسامة نبيه يتسلم مهام منصبه 

وتسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا الأربعاء الماضى  بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقاد أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك  التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومعه جهازه المعاون المكون من،  أحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بجانب إسماعيل يوسف مدير الكرة.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد فتوح اسامه نبيه فيريرا الزمالك فيوتشر

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