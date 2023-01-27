طرح هاتف Realme 10 Pro 5G بالتعاون مع Coca-Cola .. شاهد الإعلان

أعلنت شركة ريلمي Realme رسميًا، عن هاتف ذكي جديد بالتعاون مع كوكاكولا Coca-Cola، وذلك عبر موقعها الإلكتروني في الهند.

ووضعت العلامة التجارية، عنوان موقع فرعي تابع لها، للجهاز المقرر إطلاقه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل الدقيقة.

ووفقا لتقرير من موقع gizmochina ، شارك نائب رئيس "ريلمي"، مادهاف شيث، أيضًا، منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يعرض فيه الهاتف القادم من Realme 10 Pro 5G ونجد في الصورة انعكاس لعلبة من كوكاكولا Coca-Cola على اللوحة الخلفية.

وتشير الإعلانات التشويقية، إلى إطلاق وشيك لهاتف مشترك بين شركة تصنيع الهواتف، وشركة تصنيع المشروبات الغازية Coca-Cola، يحمل علامة Realme في الهند.

Realme 10 Pro 5G

مواصفات Realme 10 Pro 5G مع كوكاكولا

قد تكون هذه الخطوة مجرد بداية لتعاون أعمق يجمع بين Realme وشركة المشروبات الأمريكية Coca-Cola. يبدو أن الهاتف الموجود في الصورة التي شاركها "شيث" هو طراز Realme 10 Pro 5G. يحتوي الهاتف على مستشعرات كاميرا مزدوجة في شكل عمودي ونجد نص Matrix AI مكتوب بجانب العدسات، نرى أيضا أن اللوحة الخلفية من الهاتف النقال لامعة وبها انعكاسات ضوئية متدرجة، علاوة على ذلك يحتوي الموقع الرفعي الجديد من "ريلمي" الذي أطلق خصيصا للمنتج الجديد على الكلمتين "Really Refreshing" أي تعني "منعشة بحق" و "في صحتك" "Cheers for Real". هناك أيضًا شعار Realme مغطاة بمشروب الكولا.

Realme 10 Pro 5G

ظهر لأول مرة الهاتف الذكي من كوكاكولا في أخبار تم تسريبها في وقت سابق من هذا الأسبوع. كشفت الصورة المسربة والأولية عن موبايل مع لوحة خلفية باللون الأحمر تحمل شعار شركة المشروبات الأمريكية الشهيرة Coca-Cola على الجانب الأيمن موجودة بشكل عمودي، من المتوقع أن يظهر الهاتف الذكي لأول في الهند خلال الربع الأول من العام الحالي، لا يُعرف الكثير عن مواصفات وتقنيات الهاتف ولكن بالإضافة إلى التصميم الجديد والمبتكر والخارج عن كل المألوف، من المتوقع أن يأتي مع واجهة مستخدم خاصة بشركة كوكاكولا.

ونظرًا لأن هاتف Coca-Cola يمكن أن يكون إصدارًا خاصًا من Realme 10 Pro 5G ، فقد يأتي بمواصفات شبيهة للنسخة التقليدية في شكلها القياسين هذا يعني أنه قد يحتوي على شاشة نوعها LCD بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز تقدم جودة FHD +، مع إعداد كاميرات ثلاثية في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، ومعالج من كوالكوم Snapdragon 695 SoC ، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 33 وات.