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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرز والسكر بـ14.5.. الغرف التجارية: سلع بتخفيضات تصل لـ30٪ بمعارض أهلا رمضان

زيت وسكر
زيت وسكر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب، وأمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم افتتاح المنفذ السادس لمعرض أهلا رمضان بشبين القناطر بمحافظة القليوبية الثلاثاء القادم.

وأضاف أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نسبة الإقبال على منافذ أهلا رمضان كبير جدا، مشيرا إلى أن هناك انضباط كبير في أسعار السعار بنسب تخفيض تصل إلى 30 %.

تابع الدكتور محمد عطية الفيومي، حريصون على إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة لتخفيف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة.

وأكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدولة حريصة على دعم المواطنين، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتنفيذ معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 30%.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة على الحدث اليوم، أنه تم الوصول لـ 200 معرض على مستوى الجمهورية، وجميع المعارض بها السلع الأساسية.

ولفت إلى أن سعر الفراخ  بـ 65 جنيها، و كيلو اللحوم بـ 135 جنيها، و الزيت يبدأ من 35 جنيها، و السكر بـ 14.5، و الأرز بـ 14.5 جنيه.

وأشار إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير السلع بجودة عالية و بأسعار مخفضة للمواطنين، موضحًا أن معارض أهلا رمضان تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين.


 

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