احترس.. أمراض خطيرة تهدد المصابين بالسكري

هناك العديد من المضاعفات والأمراض التي تصاحب المصابين بمرض السكري.. وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مركز ليستر لبحوث السكري، أن النوع 2 من مرض السكري قد يسبب الوفاة، وذلك جراء الإصابة ببعض السرطانات.

أمراض خطيرة ترتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع 2



وتالع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن أولئك الذين تم تشخيصهم بأمراض الكبد والبنكرياس والسرطان والذي ضاعف من خطر تعرضهم للموت كانوا مصابين بالسكري، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .

وأفاد الباحثون، أنه تبين أن النساء الأصغر سناً المصابات بالسكري من النوع 2 المرتبطات بالسمنة، معرضات لخطر متزايد للوفاة إذا تعرضن لسرطان الثدي.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن السرطان قد يكون سببب رئيسي للوفاة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، ويعتقد الخبراء أن التعرض الطويل الأمد لآثار زيادة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، ومقاومة الأنسولين، والتهاب المزمنة، يمكن أن يسبب بعض السرطانات.

واستخدمت الدراسة، قاعدة بيانات أكثر من 000 135 بريطن، تبلغ من العمر 35 عاماً فأكثر، الذين شُخصت بمرض السكري من النوع 2 بين عامي 1998 و 2018، فارتفعت معدلات وفيات سرطان البنكرياس والكبد والرئة في جميع الأعمار في حين شهد سرطان الأمعاء ارتفاعا في معظم الفئات العمرية، ووجد الباحثون.

أمراض خطيرة ترتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع 2

وفي الوقت نفسه، زادت معدلات سرطان الثدي لدى النساء الأصغر سناً التي تصنف على أنها أقل من 55 عاماً، وارتفعت معدلات سرطان البروستاتاً في سن 75 عاماً فأكثر.

وقالت الدكتورة سوبر لينغ، التي قادت البحث الذي قام به مركز ليستر لبحوث السكري ومدرسة لندن للنظافة الصحية والطب المدارية، إن النتائج أظهرت أن من النوع الثاني من السكري يؤثر على معدلات وفيات السرطان.

وأكدت لينغ : "إن النتائج تؤكد المشاكل التي يواجهها مرضى السرطان و المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، ولا سيما في كبار السن، وتسلط الضوء على الحاجة إلى تحديد أولويات الوقاية من السرطان والبحث والكشف المبكر عن السرطان وإدارته.

ويعاني أكثر من 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة من النوع 2 من السكري مع ما يزيد من 13.5 مليون شخص من خطر تطوير الحالة بسبب ارتفاع مستويات السمنة.

وهناك أدلة متزايدة على أن السكري من النوع 2 يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس والكبد والإيدز، ولكن حتى الآن، لم تكن هناك سوى القليل من البحوث حول ما إذا كان قد أثر على البقاء عموما من السرطان.