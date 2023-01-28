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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Vivo V25 Pro في الإمارات

Vivo V25 Pro
Vivo V25 Pro

 

تطرح شركة "فيفو" جوالها الذكي V25 pro بمجموعة من المواصفات الرائعة أهمها إعداد الكاميرات، بمستشعر رئيسي 64 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل مع إمكانية التصوير الليلي بشكل رائع، كل ذلك بسعر 1,999 درهم إماراتي.

مواصفات جوال فيفو V25 pro

يأتي مع شاشة AMOLED حجم 6.56 بوصة دقة 1080x2376 بيكسل، بمعدل تحديث 120 هرتز وجودة HDR10+ مع درجة سطوع 1300 شمعة وكثافة بيكسلات 398 لكل بوصة مع واجهة مستخدم Funtouch 12 ونظام تشغيل أندرويد 12.

Vivo V25 Pro

يتم تشغيل الجهاز من خلال معالج ميدياتك Dimensity 1300 بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النواة، واحد Cortex-A78 بتردد ميقاتي 3.0 جيجاهرتز، و 3 نوى Cortex-A78 بتردد 2.6 جيجاهرتز، و 4 نوى Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات Mali-G77 MC9 مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 128GB أو 256GB روم ولا يدعم الجهاز تركيب كارت ميموري خارجي.

Vivo V25 Pro

يحزم الجوال بطارية مدمجة سعة 4830 مللي أمبير في الساعة بقوة شحن سريع 66 وات وتصل من 0 إلى 66% خلال 15 دقيقة و 71% خلال 30 دقيقة، وهو جهاز بوزن إجمالي 190 جم و سمك 8.6 مم مع عرض 73.5 مم و طول 158.9 مم وهو مقاوم للخدوش والتراب والتعرق.

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يأتي الجوال بمستشعر بصمات الأصابع البصري تحت الشاشة مع مستشعر تقارب وتسارع بوصلة و جيرسكوب مع دعم شبكات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct و وبلوتوث 5.2, A2DP, LE مع دعم نظم الملاحة GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC و تحديد الموقع الجغرافي GPS.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، يأتي بثلاث كاميرات خلفية الأولى بدقة 64 ميجابيكسل والثانية 8 ميجابيكسل والثالثة 2 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

جوال فيفو V25 Pro vivo Vivo V25 Pro الامارات

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