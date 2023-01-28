بعد عملية القدس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال| شاهد

اندلعت منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، وذلك عقب عملية القدس التي أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

من جانب أخر، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن شبان ألقوا الزجـاجات الحارقة صوب شرطة الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

يذكر أن 8 إسرائيليين قتلوا وأصيب آخرون جراء عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت من قتل منفذ العملية التي وقعت في حي النبي يعقوب.

اقتحام جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، وقتلت 10 فلسطينيين، ثم شنت غارات جوية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن قوة من "المستعربين" الإسرائيليين المتخفين بزي مدني محلي اقتحموا المخيم مستخدمين شاحنة لتوزيع الألبان صادروها من الطريق العام، ونصبوا كمائن داخله، قبل أن تتبعهم قوة كبيرة من الجيش اقتحمت المخيم من 3 جهات، مستخدمة جرافات هدمت من خلالها الأسوار والعوائق.

وأعلنت القوات الإسرائيلية اعتقال شاب فلسطيني، بزعم أنه "مطلوب" من قبل السلطات الإسرائيلية، قبل أن تنسحب.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 فلسطينياً خلال العملية، فضلاً عن إصابة العشرات، وهدمت نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة بقذائف "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبير منه.