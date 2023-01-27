إدانات عربية وتحرك فلسطيني.. ماذا بعد اقتحام الاحتلال مخيم جنين؟

شهد مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة أعنف عملية عسكرية إسرائيلية خلال أشهر، وصفتها الرئاسة الفلسطينية "بالمجزرة"، حيث استشهد 9 فلسطينيين في العملية، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون، فيما أصيب أكثر من 26 آخرين، وأفادت تقارير بأن امرأة مسنّة بين من قتلوا في مخيم جنين.

كما عم الإضراب الشامل، اليوم، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية الحداد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب أحداث جنين التي راح ضحيتها 9 أشخاص برصاص الاحتلال.

وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية

قررت السلطات الفلسطينية، أمس الخميس، وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية، فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى “تحرك دولي عاجل” بعد الهجوم الإسرائيلي على المخيم.

من جانبها، أدانت مصر، اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، الذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين حتى الآن ووقوع إصابات عديدة.

ودعت مصر في بيان وزارة الخارجية، إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة، محذرةً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأعادت مصر التأكيد أن استمرار مثل تلك الاعتداءات علي الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويقوض من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر كافة الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، الي الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة علي الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبةً بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.

أعمال منافية للقانون الدولي الإنساني

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها للجرائم الإسرائيلية المروعة التي وقعت بحق مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة، وإصابة ١٣ آخرين، بينهم ٤ في حالة خطرة.

وتندد المنظمة بسلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي للقتل وإهدار حياة الفلسطينيين عمدا، والذي تجلى من خلال استهداف جنود الاحتلال لقسم رعاية الأطفال في مستشفى مخيم جنين بالغازات المسيلة للدموع والتي من المحظور استخدامها في الأماكن المغلقة والمسقوفة.

وتؤكد المنظمة مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ خطة منهجية لاستفزاز المدنيين المحميين في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر ارتكاب حزمة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب عبر الاغتيال والتصفية العمدية للمصابين والاقتحامات وتصعيد حملات الاعتقال التعسفي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة، والحصار والاغلاق، وصولا لرفض تسليم جثامين الشهداء لذويهم، فضلا عن شن حملات حصار وتضييق اقتصادي لمنع المدنيين الفلسطينيين من تدبير احتياجاتهم المعيشية اليومية.

وتقع الممارسات الإسرائيلية جملة وتفصيلا بين الانتهاكات الخطيرة والمباشرة لمباديء القانون الإنساني الدولي، وتشكل خرقا فاضحا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وتحمل المنظمة المجتمع الدولي المسئولية عن تفشي العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في ظل تخاذله عن اتخاذ التدابير الكافية والفعالة لوقف هذه الجرائم، والعمل الضروري من أجل إنهاء هذا الاحتلال طويل الأمد الذي يشكل جريمة عدوان مستمر.

وتطالب المنظمة الدول العربية بموقف عاجل وحازم للتصدي لهذا العدوان المستمر، وتدعو في هذا السياق لإلغاء الاجتماع المرتقب لمجموعة "النقب" المزمع في المغرب، والتجميد الفوري للاتصالات العربية الإسرائيلية.

وتدعو المنظمة لعقد اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب لتقرير حزمة خطوات لتحركات دولية عاجلة.

إدانات عربية لاقتحام المخيم

من جانبه أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، عملية الاقتحام الدموي لمدينة ومخيم جنين، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

كما استنكر البرلمان العربى، الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خاصة منذ تولي “حكومة نتنياهو” الحكم، واعتبر أن عدم المحاسبة شجّع سلطة الاحتلال إلى ارتكاب المزيد من الجرائم في تحد سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأفادت مصادر صحية فلسطينية، بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العملية الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين، فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى «تحرك دولي عاجل» بعد الهجوم الإسرائيلي على المخيم.

وعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على مدينة جنين ومخيمها.