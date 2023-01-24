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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشتية يدعو إسبانيا إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

صدى البلد

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى قيادة جهد أوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، بصفتها الرئيس المقبل للاتحاد الأوروبي، من أجل حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بشكل ممنهج.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في مقر المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج عبدالرحيم الفرا.

وقال أشتية "وقفت إسبانيا دائما صلبة مع العدل للشعب الفلسطيني، وقد أخذت المبادرة قبل 32 عاما باستضافة جهود السلام في مدريد، والمطلوب البناء على هذا الجهد واستكماله في ظل غياب الأفق السياسي حاليا".

وأضاف: "الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة وسابقاتها، تدمر كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وستقود إلى دائرة عنف متواصلة".

وتابع أشتية: "إسرائيل تحولت لدولة فصل عنصري بالأمر الواقع وبالتشريع، وهذا ما وثقته تقارير مؤسسات دولية مرموقة".

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