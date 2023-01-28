لحظة اعتقال والد الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس.. شاهد

تداولت وسائل إعلام محلية في فلسطين لقطات توثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لوالد الشهيد خيري علقم الذي نفذ عملية القدس أمس الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

لحظة اعتقال والد خيري علقم

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن رئيس الوزراء نتنياهو، يعمل على تقييم الوضع الأمني بعد الهجوم.

وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 10 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، فيما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن شبان ألقوا الزجـاجات الحارقة صوب شرطة الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

اقتحام جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، وقتلت 10 فلسطينيين، ثم شنت غارات جوية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن قوة من "المستعربين" الإسرائيليين المتخفين بزي مدني محلي اقتحموا المخيم مستخدمين شاحنة لتوزيع الألبان صادروها من الطريق العام، ونصبوا كمائن داخله، قبل أن تتبعهم قوة كبيرة من الجيش اقتحمت المخيم من 3 جهات، مستخدمة جرافات هدمت من خلالها الأسوار والعوائق.

وأعلنت القوات الإسرائيلية اعتقال شاب فلسطيني، بزعم أنه "مطلوب" من قبل السلطات الإسرائيلية، قبل أن تنسحب.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 فلسطينياً خلال العملية، فضلاً عن إصابة العشرات، وهدمت نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة بقذائف "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبير منه.