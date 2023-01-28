عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة اعتقال والد الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس.. شاهد

لحظة اعتقال والد
لحظة اعتقال والد علقم

تداولت وسائل إعلام محلية في فلسطين لقطات توثق لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لوالد الشهيد خيري علقم الذي نفذ عملية القدس أمس الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

لحظة اعتقال والد خيري علقم

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن رئيس الوزراء نتنياهو، يعمل على تقييم الوضع الأمني بعد الهجوم.

وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 10 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل والدي منفذ الهجوم في القدس

الهجوم على بن غفير لحظة وصوله موقع عملية القدس .. شاهد

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من الشبان الفلسطينين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، فيما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن شبان ألقوا الزجـاجات الحارقة صوب شرطة الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

اقتحام جنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، الخميس، وقتلت 10 فلسطينيين، ثم شنت غارات جوية على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن قوة من "المستعربين" الإسرائيليين المتخفين بزي مدني محلي اقتحموا المخيم مستخدمين شاحنة لتوزيع الألبان صادروها من الطريق العام، ونصبوا كمائن داخله، قبل أن تتبعهم قوة كبيرة من الجيش اقتحمت المخيم من 3 جهات، مستخدمة جرافات هدمت من خلالها الأسوار والعوائق.

مجزرة مروعة.. سوريا تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يدين اقتحام مدينة ومخيم جنين

وأعلنت القوات الإسرائيلية اعتقال شاب فلسطيني، بزعم أنه "مطلوب" من قبل السلطات الإسرائيلية، قبل أن تنسحب.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 10 فلسطينياً خلال العملية، فضلاً عن إصابة العشرات، وهدمت نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة بقذائف "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبير منه.

القدس أحداث القدس خيري علقم عملية القدس قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

يقيد محليا وأفريقيا.. الزمالك يحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل والدي منفذ الهجوم في القدس

الهجوم على بن غفير لحظة وصوله موقع عملية القدس .. شاهد

مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 23 آخرين.. نتنياهو يتفقد موقع هجوم القدس

أول فيديو لـ سيارة منفذ هجوم القدس.. شاهد

بتوزيع الحلوى.. فلسطينيون يحتفلون في شوارع القدس بعد قتل 10 إسرائيليين

ترشيحاتنا

وفاة الفقيه القانوني محمد نور فرحات.. وتشييع الجثمان غداً الأحد

رد فلسطيني موجع انتقاما لضحايا مخيم جنين.. القصة الكاملة لعملية القدس

محمد رشاد: لا توجد قاعدة بيانات عن صناعة النشر بالعالم العربي.. فيديو

الأهلي في الصدارة بفارق كبير.. ترتيب الدوري المصري

بشرى سارة.. الإفراج عن ملايين الأطنان من الأعلاف|موعد انخفاض أسعار الدواجن

حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

ملك بريطانيا يطرد أخيه الأمير أندرو من القصر

مصري مغترب ينقذ حياة سيدة كويتية وبناتها.. ما القصة؟

فيديو

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ