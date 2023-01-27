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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجزرة مروعة.. سوريا تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين

سوريا - علم
سوريا - علم

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن إدانتها، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين، وارتكابها لمجزرةٍ مروعة أسفرت عن استشهاد عشرة من أبناء المدينة وإصابة آخرين بجروح بليغة.


وقالت الخارجية في بيانها: “تضيف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وحكومتها الإرهابية،  مجزرة مخيم جنين إلى سجلها الحافل بأعمال العدوان والقتل، مستفيدةً في ذلك من مظلة الحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب التي توفرها لها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في استهتارٍ بالغٍ بالقانون الدولي وازدواجية فاضحة في المعايير”.


واتمت الخارجية السورية بيانها قائلة: سوريا تطالب الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الاسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و497”.

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