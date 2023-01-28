مدحت صالح: أنا رومانسي أناني وبحب ادلع.. فيديو

أكد المطرب مدحت صالح، أن الحب أجمل احساس في الدنيا ولكن حتى يتم استيعاب وفهم هذه الجملة لابد أن يكون هناك نضج، قائلا: "الحب أجمل حاجة في الدنيا وعشان نستوعب مفهوم الجملة دي لازم نكون كبرنا شويه ونحطها في موضعها المعين".

ورد مدحت صالح، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، على سؤال متعلق بمدى كونه زوج رومانسي قائلا: "أنا بحب ادلع حبيبتي ومراتي ولكن أنا بحب ادلع اكتر وممكن أكون أناني بس هي جميلة بكل المعاني".

وعن مدى تحقيقه ثروة من الفن، علق مدحت صالح : "أنا طول عمري مليونير من ساعة ما بدأت الغناء بالرضا، والحمد لله ربنا لم يضعني في مواقف صعبة أو مخيفة ومرعبة وطول عمري مليونير بالقناعة والرضا".