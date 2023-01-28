عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس: بدء الصمت الانتخابي استعدادًا لدورة ثانية للانتخابات التشريعية

صدى البلد

دخلت تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل 24 ساعة من بدء التصويت على اختيار برلمان جديد للبلاد.

وخلال هذا اليوم، يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي والقيام بأي عملية لكسب الناخبين، كما يمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

ويجرى غدًا الأحد الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، ويتنافس فيها 262 مترشحا، على أن يتم إعلان نتائجها الأولية يوم الأربعاء المقبل، بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل.

وسيجرى الدور الثاني في معظم المناطق التونسية وفي أغلب الدوائر الانتخابية، بعد أن حقق 23 مرشحا فقط الفوز في الدور الأول من أصل 161 مقعدا، من بينهم 3 نساء.

وأجرى الدور الأول في 17 ديسمبر الماضي، وسجل نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.

وبموجب الدستور الجديد الذي أقرته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.

تونس الصمت الصمت الانتخابي برلمان قيس سعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

ترشيحاتنا

يقود سيارته ويلتقط السيلفي مع السعوديين..السوشيال ميديا تشتعل بسبب الأمير محمد بن سلمان|شاهد

بفرمان من أسامة نبيه.. عودة فتوح وعبدالله جمعة في الزمالك

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

حقيقة انخفاض سعر الدولار لـ 26 جنيها..التفاصيل كاملة |فيديو

انخفاض الدولار وتراجع الذهب.. تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش.. والأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم| أخبار التوك شو

4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم .. لا تهملها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

فيديو

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ