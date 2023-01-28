عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرامة مليون دولار عقوبة استخدام واتس آب أثناء العمل

صدى البلد

فرض بنك مورجان ستانلي غرامات تزيد عن مليون دولار على موظفيه في إطار سعيه للقضاء على إساءة استخدام تطبيق واتس آب وتطبيقات أخرى لإجراء أعمال رسمية، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن تقرير صدر الخميس الماضي.

تم سن العقوبات بعد موافقة مورجان ستانلي على دفع 200 مليون دولار الصيف الماضي للهيئات التنظيمية الفيدرالية بسبب الاستخدام المتفشي لتطبيق واتس آب لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية.

أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة أن المصرفيين، الذين يتم اكتشاف أنهم قاموا باستخدام تطبيق واتس آب بشكل غير لائق قد يتعرضون للغرامات في أي منصب بداية من "بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار" لكل شخص، اعتمادًا على مدى الانتهاك.

يزعم أن حجم كل غرامة سيتم تحديده من خلال نظام تصنيف بناءً على عوامل مثل ما إذا كانت رسائل واتس آب هي المخالفة الأولى، وإجمالي عدد الرسائل التي تم إرسالها. 

وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل أو سيتم استرداده من الحوافز أو المكافآت، التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.

في أواخر عام 2020، أصدر بنك مورجان ستانلي قرارات إنهاء خدمة إثنين من المديرين التنفيذيين في إدارة تداول السلع، اللذين أفادت التقارير قيامهما بانتهاك اللوائح الإدارية للبنك بشأن استخدام أدوات الاتصال الخارجية.

واتس اب غرامة مورجان ستانلي نيويورك بوست مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسام بـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير مشاركة كهربا في كأس العالم للأندية

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

سعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

فيديو محمود كهربا.. تعرف على سبب استقالة لجنة الانضباط باتحاد الكرة

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

كيفية الحصول على معاش الأب المتوفى 2023

ترشيحاتنا

يقود سيارته ويلتقط السيلفي مع السعوديين..السوشيال ميديا تشتعل بسبب الأمير محمد بن سلمان|شاهد

بفرمان من أسامة نبيه.. عودة فتوح وعبدالله جمعة في الزمالك

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

حقيقة انخفاض سعر الدولار لـ 26 جنيها..التفاصيل كاملة |فيديو

انخفاض الدولار وتراجع الذهب.. تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش.. والأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم| أخبار التوك شو

4 أمور تجنبك شر ما يفزعك في النوم .. لا تهملها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهوت شورت وهاي ستوميك.. جيجي حديد في أحدث إطلالة لها

أسانسير الموت.. لن تتخيل اللحظات التي عاشها هذا الشاب| فيديو مرعب

تغطي جسمها بالكريستال.. مغنية أمريكية تثير الدهشة في أسبوع الموضة بباريس

تامر حسني يعلن انضمام مي عمر لفيلم تاج

فيديو

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

لا تؤذيني في ابنتي ولا تقهرها.. وصية اب لزوج ابنته في زفافها تبكي القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ