حجر الشيشة بـ100سيجارة.. أستاذ أورام: 85% من سرطان الرئة بسبب التدخين

قال الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ طب الأورام بقصر العينى، إن الدولة أحدثت إنجازا كبيرا فى الكشف المبكر عن الأورام منها أورام الثدى للنساء، مشيرا إلى أن الكشف المبكر يساوى علاجا وشفاء مبكر، حيث أن الكشف المبكر مهم جدا فى بعض السرطانات أو جميعها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن المبادرات الرئاسية كانت تختص بصحة المرأة فيما يتعلق بأورام الثدى، مؤكدا أن حملة سرطان الثدى جعلت الاكتشافات المبكرة أصبحت 40% بدلا من 60% مما تحسن عدد المتعافين.



وتابع أن 85% من سرطان الرئة للمرضى يكونوا مدخنين، و15% غير مدخنين، لافتا إلى أن السيجارة الإلكترونية بها نفس المادة المسرطنة.

وأشار إلى أنه بيان من أمريكا بأن حجر الشيشة يساوى 100 سيجارة، وليس هناك بديلا لها لأنها نفس المادة المسرطنة.