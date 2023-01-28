كواليس اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إننا تفاجئنا أمس باقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، وتلك المخيمات هي لجزء من الفلسطينين الذين أضطروا إلى ترك أراضيهم وأنشأت مخيمات، وجزء منهم أندمج فى المجتمع، ولكن بقي فكرة المخيم فكرة قائمة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية " تقديم الإعلامي ضياء رشوان، أن الإحتلال أقتجم المخيم أمس، وكان هناك علميات قتل مباشرة بحجة بحجة وجود مجموعات مسلحة.

وتابع أن وقف التنسيق الأمني أصبحت سلطته فى حرج كامل، وما هي المناطق التي سيتم دخولها وهي تحت السيادة الأمنية الفلسطينية، وبالتالي تمثل حرجا للسلطة.