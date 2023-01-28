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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل

طريقة عمل عجينة بيتزا
طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل

تعتبر طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل، من الوصفات العالمية، والتي تتمتع بطعمها اللذيذ، وهي من الوصفات التي ستنال إعجاب الاطفال والكبار.

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وقدم الشيف: سنان بطرس، طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل

 

طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل

 

مقادير طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل :

2 بصل مقطع شرائح

1 ملعقة سكر

5 ملاعق زيت زيتون

مقدار من عجينة البيتزا الجاهزة

½ ملعقة ملح

1 ملعقة روزماري

1 كوب جبن موزاريلا (حسب الرغبة)

 

طريقة عمل عجينة بيتزا بالبصل المكرمل :

- نقلّي البصل مع ملعقة من السكر في زيت الزيتون حتى يصبح بني محمر مكرمل.
- نحضر عجينة البيتزا، ونقطعها إلى شرائح مستطيلة طولية.
- نخلطي زيت الزيتون، الملح، الروزماري مع البصل المكرمل.
- نضع الخليط السابق على شرائح البيتزا، ثم نخبزها في الفرن حتى تنضج، ثم نقدمها.
- يمكن وضع جبن موزاريلا على وجه بيتزا بالبصل المكرمل قبل خبزها حسب رغبتك.

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