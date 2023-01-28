عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

صدى البلد

انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الجمعة إذ سجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 2%.

بسبب الصين.. ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا اليوم

إيران ترفض الاتهامات الأمريكية لـ بنما بمساعدتها في تصدير النفط وخرق العقوبات

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.9% عند 86.66 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.6% مسجلة 79.68  دولار للبرميل.

اقتصاد الولايات المتحدة توسع بمعدل تجاوز المتوقع في الربع الرابع، ولكنه أبطأ من مستوى الفصول الثلاثة السابقة، بما يشير إلى نجاح محاولات الاحتياطي الفيدرالي للحد من نمو الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك إلى اختناقه.

وتعافت أسعار النفط من تدهورها السريع في بداية العام، بقيادة الطلب من الصين – أكبر دولة مستوردة للخام في العالم. فيما رأى المتعاملون انتعاشا في الطلب على الطاقة، مع ترجيح أن السياحة الصينية أثرت تأثيرا كبيرا على الاستهلاك.

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

النفط يرتفع مدعوماً بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأمريكية

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، وهذا يقل كثيراً عن تقديرات الخبراء التي توقعت زيادتها بمليون برميل.

هبوط الدولار ينعش تجارة السلع

استفادت أسعار النفط الخام من انخفاض العملة الأمريكية، مع تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الأربعاء، حيث يجعل تراجع العملة الأمريكية المواد الخام أرخص للمشترين في الخارج، مدفوعاً بالتوقعات بأن فترة توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون في الأفق.

يستند انتعاش أسعار النفط الحالي، إلى حد كبير على الآمال بأن الاستهلاك الصيني سوف ينتعش بعد سنوات من الإغلاق، كما عادت السيولة أيضاً إلى سوق العقود الآجلة للنفط الخام، مع زيادة الاهتمام بخام برنت القياسي العالمي إلى أعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي.

أسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع الثاني

ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية

وخلال أقل من أسبوعين، سيبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من منتجات النفط الروسية، في نفس الوقت الذي تفرض فيه مجموعة السبع سقفاً لأسعار الوقود.

تنقل روسيا كميات قياسية من خام الأورال الخام في البحر في الوقت الذي تحاول فيه موسكو التغلب على تكاليف الشحن التي ارتفعت بعد العقوبات الأوروبية على تدفقات الخام وسط الحرب في أوكرانيا.

الاحتياطي الفيدرالي المواد الخام الدولار النفط الخام مجموعة السبع دولار مخزونات الخام الخام النفط الولايات المتحدة الصين موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيقاف والحظر الرياضي .. عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا | مستندات

العربية اتعجنت.. وفاة 4 أشخاص في تصادم سيارة تريلا وملاكى بالبحيرة

فيديوهات فاضحة في غرف خاصة | تفاصيل مثيرة عن ضبط سيدة أنوش

1500 جنيه بس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

خسر 200 جنيه.. أسبوع انهيار الذهب وسعر جرام 21

بالأسماء.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية واللاعبين المستبعدين

تصيبك بالسرطان .. أسرار مرعبة عن الكفتة والطرب والسجق داخل المطاعم

الشلن والبريزة بـ 30 ألف جنيه.. أين تباع وتشترى العملات القديمة؟

موضوعات متعلقة

أسعار النفط العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع الثاني

ارتفاع أسعار النفط بدعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

النفط يرتفع مدعوماً بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأمريكية

ترشيحاتنا

بعد عملية القدس .. إسرائيل تنهي إغلاق مستوطنة النبي يعقوب

بركات يشيد بدور ميدو في الإسماعيلي: يقوم بأعمال خارجة عن اختصاصه الفني

أمير مرتضى يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية شديدة

أعمال رجب.. علي جمعة يوصي من اسودت صحيفته بالذنوب بـ3 أمور

قطع الكهرباء عن 16 قرية ومنطقة فى القليوبية .. اعرف التفاصيل والمواعيد

أزمة تواجه الدولار الأمريكي عالميا.. توقعات بانخفاض حاد للأخضر|ومفاجأة في سعره محليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور وجه دب على المريخ |صور

بعد ارتفاع أسعار البيض.. "فراخ للإيجار" داخل مزرعة أمريكية

ما كانتش فرحانة.. صورة وفاة فتاة بعد شبكتها تثير حزن الآلاف

احصل على 1000 دولار مقابل تناول الجبن.. كيف ذلك؟

فيديو

شيري عادل: لن احتفل بزفافي على طارق صبري إلا بحضور بشرى وإلهام شاهين

من هو عبدالله بانعمة الذي أثار حزن رواد مواقع التواصل بوفاته/ فيديو جراف

لا يصلح للاستهلاك الآدمي .. خبير تغذية يحذر من سمك فيليه مجمد منتشر بالأسواق

صاحب 9 ألقاب .. كواليس تعاقد سيراميكا كليوباترا مع معين الشعباني/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ