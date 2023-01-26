عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الزيادة في المخزون الأمريكي

زيادة اسعار النفط
زيادة اسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، بينما جعل انخفاض الدولار، النفط أقل سعرًا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

 

وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 86.24 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 80.45 دولار للبرميل، وفقا لـ"رويترز".


وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، حيث يقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.

 

لكن على الرغم من الزيادة الأقل من المتوقع، فإن مخزونات الخام، بلغت أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

 

وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

 

كما تلقت أسعار النفط دعما من تراجع الدولار الأمريكي، الذي انخفض مقابل اليورو، أمس الأربعاء.

 

وأحد العوامل التي تحول دون ارتفاع أسعار النفط، هو مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يقوض الطلب على الوقود.

ارتفاع اسعار النفط مخزونات الخام اسعار النفط رويترز خام غرب تكساس إدارة معلومات الطاقة الأميركية خام غرب تكساس الوسيط ة معلومات الطاقة الأميركية الطاقة الأميركية مخزونات الخام الأميركية معلومات الطاقة الأميركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى الممتاز| أبرز عناوين صباح البلد

الداخلية الكويتية توجه تحذيرا بسبب طقس اليوم.. تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الزيادة في المخزون الأمريكي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر احتفالات يوم الجمهورية الهندي

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 يناير 2023

بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة بعد 4 شهور من نصيب المعلمات الحوامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا.. 4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

الصبي الذهبي.. القصة الكاملة لكشف أسرار حديث الساعة بعد 2300 عام من تحنيطه

نشرة المرأة والصحة|4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟.. بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا

مش بيعرف يسيطر على نفسه.. 4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ