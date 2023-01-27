ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الخميس، بأكثر من 1% وسط توقعات بزيادة الطلب على الخام مع استئناف الصين نشاطها الاقتصادي.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.6% إلى 87.47 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.1% مسجلة 81.01 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار الخام دعمًا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من التوقعات في الربع الرابع.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، وهذا يقل كثيراً عن تقديرات الخبراء التي توقعت زيادتها بمليون برميل.

هبوط الدولار ينعش تجارة السلع

استفادت أسعار النفط الخام من انخفاض العملة الأمريكية، مع تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الأربعاء، حيث يجعل تراجع العملة الأمريكية المواد الخام أرخص للمشترين في الخارج، مدفوعاً بالتوقعات بأن فترة توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون في الأفق.

يستند انتعاش أسعار النفط الحالي، إلى حد كبير على الآمال بأن الاستهلاك الصيني سوف ينتعش بعد سنوات من الإغلاق، كما عادت السيولة أيضاً إلى سوق العقود الآجلة للنفط الخام، مع زيادة الاهتمام بخام برنت القياسي العالمي إلى أعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي.

وخلال أقل من أسبوعين، سيبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من منتجات النفط الروسية، في نفس الوقت الذي تفرض فيه مجموعة السبع سقفاً لأسعار الوقود.

تنقل روسيا كميات قياسية من خام الأورال الخام في البحر في الوقت الذي تحاول فيه موسكو التغلب على تكاليف الشحن التي ارتفعت بعد العقوبات الأوروبية على تدفقات الخام وسط الحرب في أوكرانيا.