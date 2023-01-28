مراكز الشباب في سيناء تشارك في مختلف الأنشطة الرياضية

تشارك مراكز الشباب في محافظة شمال سيناء في مختلف الأنشطة الرياضية المنفذة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء . و إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.



وقال خالد السيد مدير مركز شباب المساعيد أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبات للشباب المترددين علي المركز أيام الأحد والثلاثاء والخميس المشاركة في دوري المراكز تحت إشراف أحمد أسامة .، استعدادا للمشاركة في دوري مراكز الشباب (النسخة العاشرة).

نادي الفتاة والمرأة

وأكد مدير مركز شباب المساعيد على مشاركة مركز شباب المساعيد و سيشارك في دوري قدامى اللاعبين، بقيادة عبد المجيد البعكيكى .. الى جانب المشاركة في نادى الفتاة والمرأة وذلك في ألعاب : الكرة الطائرة وكرة اليد، وعلى من ترغب في الاشتراك التواصل مع إدارة المركز .

كما سيتم المشاركة في برنامج النسور للياقة البدنية، وذلك تمهيدا للتصفيات للبنين والبنات للسفر الى مدينة الأسكندرية.. الى جانب مشاركة المركز في مسابقة المناطق الحدودية وذلك في لعبتى : الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية وكرة اليد بنات تمهيدا للتصفيات،

